Анна Хилькевич объявила о третьей беременности

Вместе с мужем Артуром Мартиросяном Анна Хилькевич уже воспитывает двух дочерей – 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию. Артистка еще не знает пол будущего малыша, но главное, как считает Анна, чтобы он был здоровым, будь то мальчик или девочка.

Актриса рассказала, что всегда мечтала о большой семье, поэтому ждала с мужем подходящего момента. Дочерям они уже сообщили о новости, и девочки были очень рады. Анна решила также поделиться этой радостной информацией со всеми.

Она отметила, что рождение ребенка – это всегда большое счастье, и особенно символично, что пополнение в семье происходит в год семьи, который был объявлен в России. Звезда с супругом поддерживают идею многодетности и увеличения рождаемости в стране.

Стоит отметить, что Хилькевич поделилась своей радостной новостью на телешоу “Утро. ТНТ”, где она является ведущей проекта. Шоу выходит каждый будний день с 7:00 до 9:00 утра и призвано быть самым полезным и современным утренним шоу на российском телевидении. Программа включает в себя общение с гостями, интересные рубрики, рилзы, шортсы, телеграмм-посты в новом формате, а также обсуждение самых актуальных и интересных тем.