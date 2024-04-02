 

Мнение: Снижение преступности, дефицит тюремщиков и работа для отставных судей

02.04.2024, 15:17, Разное
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1. Лучшие люди страны™ в конце 2022 разъехались из России по «странам, которые не воюют со своими соседями». Процитирую теперь кратко из итогов 2023 года, который наше общество провело без релокантов (ссылка):
 
…количество убийств в [Петербурге] в прошлом году снизилось на 15%. На 40% упало число автокраж. Квартирных краж и грабежей стало меньше на треть, а разбойных нападений — на 10%…
 
…Раскрываемость убийств, изнасилований, разбойных нападений достигла почти 100%…
 
…на 16% снизилось количество правонарушений на улицах и в общественных местах…

2. Несмотря на снижение преступности в стране, русские тюрьмы испытывают столько же серьёзный дефицит кадров, как и другие отрасли народного хозяйства (ссылка):

Некомплект сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), составляет почти 20%, требуются финансовые государственные решения, сообщил директор ведомства Аркадий Гостев.

“За прошедший год некомплект увеличился почти на четыре процента, выйдя к серьезной отметке – 19%”, – сказал Гостев в четверг на коллегии по итогам работы ФСИН в 2023 году.

По его словам, недостаток кадров сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных финансовыми и кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.

“Учитывая размер денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, уступающий другим силовым ведомствам, требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране”, – сказал глава ФСИН.

Кстати, сотрудники ФСИН выходят на пенсию раньше. Иногда — значительно раньше, до 40 лет. Тоже своего рода Т.П.Р.У. для тех, кто готов работать в суровых условиях.

3. Вышедшие в отставку судьи весьма ограничены в выборе профессии (ссылка):

Комиссия по этике определила сферы деятельности российских судей после отставки… <…>

Экс-судьям посоветовали не работать фотографами и дизайнерами интерьеров. Такие разъяснения были сделаны после обращения двух ушедших в отставку судей. Работа фотографа является творческой, однако в случае получения прибыли становится уже предпринимательством, что недопустимо для отставных судей.

Закон разрешает им заниматься творческой, научной и преподавательской деятельностью.

Кстати, обратите внимание — фотографы официально считаются творческими людьми, а не ремесленниками, которые бездушно наводят объектив и жмут на кнопку. Пожалуй, я с этим суждением согласен. Разница между хорошими и плохими фотографами несомненно есть.

Источник: Место для дискуссий


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