Мнение: Куда уводят невеста и мечты

Вышел голливудский фильм с названием “Невеста и предубеждения”. Занятно, что нигде в аннотациях не указано на попытку авторов фильма скаламбурить: наверняка ведь они отсылают к “Pride and Predjudice” (“Гордость и предубеждение”) Джейн Остин! Pride-Bride… Очень смешно.

Впрочем, несколько лет назад был еще более забавный случай, когда наши переводчики тоже в упор не увидели явную отсылку в названии. Был такой слезливый фильм на тему загробной жизни с Робином Уильямсом в главной роли. С оригинальным названием “What dreams may come”. Ну, для любого, более-менее знающего английский, ясно, что использована цитата из монолога “To be or not to be” Гамлета. “For in that sleep of death what dreams may come… etc”. То есть адекватный перевод – что-то вроде “Какие сны приснятся в смертном сне?” (перевод Пастернака) – название, вполне соответствующее тематике картины.

Однако в нашем прокате картина шла под названием… “Куда уводят мечты” (2005)