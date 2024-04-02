 

Инсайдер Majin Bu показал макет iPhone SE 4 и чехол к нему

02.04.2024, 12:20, Разное
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Инсайдер Majin Bu опубликовал фотографии макета предстоящего iPhone SE 4 с защитным чехлом. Они свидетельствуют о том, что производители аксессуаров начали готовиться к выпуску защитных чехлов для этого устройства.

Фотографии также подтверждают ранее утечки, которые показывали, что iPhone SE четвертого поколения будет иметь дизайн без рамок и вырез для сканера лица Face ID, впервые появившийся в более дорогих моделях iPhone.

Похоже, что дизайн iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 13 и 14, как ранее предполагали инсайдеры. Основным отличием будет наличие только одной камеры на задней панели.

Также по изображениям и вырезу в чехле можно сделать вывод, что iPhone SE 4 не будет иметь кнопки «Action Button», а вместо этого сохранит переключатель беззвучного режима, характерный для более старых моделей.

Хотя характеристики нового устройства остаются неизвестными, по слухам, бюджетный смартфон Apple может предложить 6,1-дюймовый OLED-дисплей от BOE и появится на рынке в 2024 или 2025 году.


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