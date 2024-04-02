Генпрокуратура инициировала национализацию Спасской башни Кремля, которую приватизировал Чубайс в 1996 году

Генеральная прокуратура обратилась в Тверской районный суд столицы с требованием обратить в доход государства Спасскую башню Московского Кремля, которая почти тридцать лет принадлежала экс-главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу.

По информации надзорного ведомства, в 1996 году Чубайс, будучи первым заместителем председателя правительства, подделал подпись Бориса Ельцина и выставил часть зданий в центре столицы на залоговые аукционы.

– В итоге, Спасская башня перешла в собственность структур, которые находились под контролем гражданина Чубайса. Есть сведения, что он планировал передать весь комплекс в собственность иностранных компаний, однако не успел сделать это до своей отставки, – считают в надзорном ведомстве.

В 2023 году автор ваучерной приватизации попытался продать Спасскую башню, однако так и не сумел найти покупателя – как пишет «Коммерсантъ», Чубайс хотел получить за актив не менее двух миллиардов рублей.

– Начали вообще с трёх «лярдов», потом сошлись на двух. И тут всплыло, что приватизировано всё это было совершенно незаконно. Разумеется, везде он получил отказ. Тогда он попытался взять кредит под залог Спасской башни, но и в банках с ним отказались работать, – рассказал крупный московский бизнесмен на условиях анонимности.

Сам Чубайс пообещал отстаивать своё законное имущество до последнего и уже объявил на своём официальном сайте о сборе средств на юридическое сопровождение процесса.

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