Врач назвала самый опасный напиток для пенсионеров

Питье подслащенных газированных напитков у пожилых людей может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. Она высказала мнение о том, что газированные напитки представляют наибольшую опасность для этой возрастной группы.

Соломатина провела параллель между потреблением таких напитков и различными заболеваниями, характерными для пожилых людей. По ее словам, употребление сладкой газированной воды может резко повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей старшего возраста, которые малоподвижны и не могут эффективно утилизировать излишки сахара.

Эта привычка может привести к ожирению, развитию инсулинорезистентности и диабету второго типа, а также вызвать проблемы с печенью. Кроме того, увеличивается риск развития онкологических заболеваний, связанных с избыточным содержанием жировой ткани.

Соломатина также обратила внимание на содержание ортофосфорной кислоты в газированных напитках, которая способствует выведению кальция из организма. Для пожилых людей данный микроэлемент особенно важен, однако его вымывание из организма происходит быстрее, чем у молодых людей.