 

Мнение: О России в реальной опасности… Какие уж тут шутки?

02.04.2024, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однажды 40 лет назад весьма уважаемый американский президент Рональд Рейган «удачно» пошутил. Хотя дело было не в апреле, он, как бы тестируя микрофон перед обращением к нации, внезапно сказал: «Мои дорогие американцы! Я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона… Бомбардировка начнётся через пять минут».

По советской версии, эти слова таки прозвучали в прямом эфире, так как микрофон не был отключён. По официальной — об этих словах рассказали инженеры звукозаписи, чем вызвали международный #скандал. И сейчас, когда напряжение между двумя сверхдержавами достигло апогея времён «холодной войны»…

…многие по обе стороны океана воспринимают ядерную угрозу как вполне реальную. Доборолись, в общем, за «лучший мир на основе незыблемых правил».

Впрочем, #Россия сейчас перед лицом гораздо большей опасности… которую многие в упор отказываются замечать.

Я, хоть и не Рональд Рейган, но пошутить люблю. На 1 апреля. Однако в этом году первоапрельский розыгрыш явно вышел из-под контроля. Слишком многие читатели бросились защищать в комментариях «величие» Иосифа Сталина. И даже… оправдывать его методы.

Что. увы, ложится в нынешний контекст неосталинизма. Вовсю дискутируется отмена моратория на смертную казнь. Активно возрождаются худшие практики сталинской эпохи. Граждане пишут друг на дружку сотни тысяч доносов. Власти снова вводят неправовую категорию «лишенцев», ограничивая в гражданских и политических правах тех, кто в рамках внесудебной процедуры и в отсутствие чётких критериев признаны «иностранными агентами». Им, например, урезали возможность получать некоторые виды вполне законных доходов от трудовой деятельности. Провластная пропаганда начинает всё смелее обелять незаконные методы дознания и следствия, декриминализируя в том числе избыточное применение силы к подозреваемым. А распалённое #общество меж тем требует всё новых и новых репрессий, с которыми прочно ассоциируется сталинский режим. И удерживать его хотя бы в минимальных рамках приличий Кремлю становится всё сложнее. Да он и не стремится особенно…

Неужели миллионы людей действительно хотят снова на те же грабли?

А чего ради в этот раз?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин украл у Макрона мышци

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Цена энергосбережения

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Преступления израильских нацистов в больнице Аль-Шифа

02.04 / Мнение: Погода в доме

01.04 / Окрашивание бровей: как правильно выбрать цвет, краску и способ

01.04 / Мнение: Удвоение Восточного полигона, в США рухнул мост и открытие Арктик СПГ-2

01.04 / Мнение: О теракте в «Крокусе»… Украинский след взят?

01.04 / Мнение: Территории в обмен на лояльность, финны без российского майонеза и финская социальная реклама

01.04 / Мнение: О смертной казни

01.04 / Врач Глаголев назвал давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика