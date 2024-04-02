Мнение: О России в реальной опасности… Какие уж тут шутки?

Однажды 40 лет назад весьма уважаемый американский президент Рональд Рейган «удачно» пошутил. Хотя дело было не в апреле, он, как бы тестируя микрофон перед обращением к нации, внезапно сказал: «Мои дорогие американцы! Я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона… Бомбардировка начнётся через пять минут».

По советской версии, эти слова таки прозвучали в прямом эфире, так как микрофон не был отключён. По официальной — об этих словах рассказали инженеры звукозаписи, чем вызвали международный #скандал. И сейчас, когда напряжение между двумя сверхдержавами достигло апогея времён «холодной войны»…

…многие по обе стороны океана воспринимают ядерную угрозу как вполне реальную. Доборолись, в общем, за «лучший мир на основе незыблемых правил».

Впрочем, #Россия сейчас перед лицом гораздо большей опасности… которую многие в упор отказываются замечать.

Я, хоть и не Рональд Рейган, но пошутить люблю. На 1 апреля. Однако в этом году первоапрельский розыгрыш явно вышел из-под контроля. Слишком многие читатели бросились защищать в комментариях «величие» Иосифа Сталина. И даже… оправдывать его методы.

Что. увы, ложится в нынешний контекст неосталинизма. Вовсю дискутируется отмена моратория на смертную казнь. Активно возрождаются худшие практики сталинской эпохи. Граждане пишут друг на дружку сотни тысяч доносов. Власти снова вводят неправовую категорию «лишенцев», ограничивая в гражданских и политических правах тех, кто в рамках внесудебной процедуры и в отсутствие чётких критериев признаны «иностранными агентами». Им, например, урезали возможность получать некоторые виды вполне законных доходов от трудовой деятельности. Провластная пропаганда начинает всё смелее обелять незаконные методы дознания и следствия, декриминализируя в том числе избыточное применение силы к подозреваемым. А распалённое #общество меж тем требует всё новых и новых репрессий, с которыми прочно ассоциируется сталинский режим. И удерживать его хотя бы в минимальных рамках приличий Кремлю становится всё сложнее. Да он и не стремится особенно…

Неужели миллионы людей действительно хотят снова на те же грабли?

А чего ради в этот раз?

—