Рупор кремлевской пропаганды: Цена энергосбережения

Согласно оценкам МЭА, потребление угля странами ОЭСР упало в прошлом году до уровней начала прошлого века. Глядя на консолидированную статистику, отраженную в графике, достижение действительно выглядит впечатляюще: ради климата развитый мир практически отказался от сжигания угля.

Однако, если вдаваться в детали, то цена этих достижений крайне высока. Безусловный бенефициар — США, страна, почти два десятилетия замещает дешевый уголь сверхдешевым газом, но призывает отказываться от угольной генерации и другие страны-партнеры.

Если промышленность Японии и Франции (в странах с большим парком АЭС) заметно уступила свои позиции Китаю, но тем не скорее жива, чем нет, то для Италии, Великобритании и Германии — отказ от угля и АЭС выливается в тяжелую деиндустриализацию.

При этом развернуть этот тренд правительства и бизнес не в состоянии. Восстанавливать инфраструктуру добычи, транспортировки и сжигания угля — нет денег и желания, на восстановление атомпрома — нет времени и компетенций. ВИЭ так и не полетели.

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