 

Рупор кремлевской пропаганды: Цена энергосбережения

02.04.2024, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно оценкам МЭА, потребление угля странами ОЭСР упало в прошлом году до уровней начала прошлого века. Глядя на консолидированную статистику, отраженную в графике, достижение действительно выглядит впечатляюще: ради климата развитый мир практически отказался от сжигания угля.

Однако, если вдаваться в детали, то цена этих достижений крайне высока. Безусловный бенефициар — США, страна, почти два десятилетия замещает дешевый уголь сверхдешевым газом, но призывает отказываться от угольной генерации и другие страны-партнеры.

Если промышленность Японии и Франции (в странах с большим парком АЭС) заметно уступила свои позиции Китаю, но тем не скорее жива, чем нет, то для Италии, Великобритании и Германии — отказ от угля и АЭС выливается в тяжелую деиндустриализацию.

При этом развернуть этот тренд правительства и бизнес не в состоянии. Восстанавливать инфраструктуру добычи, транспортировки и сжигания угля — нет денег и желания, на восстановление атомпрома — нет времени и компетенций. ВИЭ так и не полетели.

https://t.me/topinfographic/2640 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин украл у Макрона мышци

02.04 / Мнение: О России в реальной опасности… Какие уж тут шутки?

02.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Преступления израильских нацистов в больнице Аль-Шифа

02.04 / Мнение: Погода в доме

01.04 / Окрашивание бровей: как правильно выбрать цвет, краску и способ

01.04 / Мнение: Удвоение Восточного полигона, в США рухнул мост и открытие Арктик СПГ-2

01.04 / Мнение: О теракте в «Крокусе»… Украинский след взят?

01.04 / Мнение: Территории в обмен на лояльность, финны без российского майонеза и финская социальная реклама

01.04 / Мнение: О смертной казни

01.04 / Врач Глаголев назвал давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика