Мнение: Территории в обмен на лояльность, финны без российского майонеза и финская социальная реклама

1. Правители России — в отличие от своих шведских коллег, например, — относились к иностранцам с чрезмерной, как показала история, добротой. Император Александр I, например, не только воздержался от сожжения Парижа, но предоставил также неверным финнам свободы и территории, которые они при первой представившейся возможности употребили против своих освободителей, то есть против нас (ссылка):

…215 лет назад (в 1809 г.) император Александр I открыл Боргосский сейм, даровав финнам парламентаризм. Заметьте, не «цивилизованные европейцы» шведы, а «дикие» русские научили их демократии.

Вскоре с царского плеча финнам отдали и Выборг, который был русским ещё по Ништадтскому миру 1721 г. Лояльность так зарабатывали. Спустя век с небольшим пришлось долго сражаться за то, чтобы Выборг вернулся в Россию.

Эту ошибку (территории в обмен на мнимую лояльность разных народов империи) затем совершали многие лидеры России и СССР. Так русские Донбасс и Крым стали Украиной, казачий Акмолинск — Казахстаном, русская Нарва — Эстонией.

2. Финны скучают без русских продуктов, к которым они пристрастились (ссылка):



Сеть магазинов Rajamarket в Финляндии вернула на прилавки майонез российского производства марки «Махеевъ» из-за требований покупателей, которые привыкли к этому продукту. С начала спецоперации финские магазины из-за санкций убрали из продажи российские товары и заменили их на украинские. Об этом сообщает владелец сети магазинов Rajamarket Сергей Ананьев.

«Покупатели запросили этот продукт, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России», — передает Yle слова Ананьева. Он добавил, что сеть его магазинов импортирует майонез не из РФ, а через фирму-импортера из Латвии.

Я хорошо помню, как в начале нулевых стало модно ездить из Петербурга в Финляндию за «качественными продуктами» и всякой бытовой химией, типа Фейри. Это развлечение тогда было доступно по деньгам каждому — если мне не изменяет память, автобусный тур туда-обратно стоил 10 евро, которые можно было почти полностью отбить, провезя с собой контрабандой блок сигарет.

Одно из самых ярких моих впечатлений того периода — вкус мыла от конфет, купленных в финском супермаркете для русских. Как позже выяснилось, большая часть финских товаров отличалась от тех, которые можно было купить в Петербурге, только более высокой ценой. Были и исключения, конечно — я смутно припоминаю великолепный джем в красных банках — но в общем и целом народ радовался скорее финским буквам на упаковке, нежели мифическому «импортному качеству».

3. Их нравы. Финны предпринимают решительные меры, чтобы остановить эпидемию изнасилований. Они исполняют креативный танец, призванный объяснить беженцам, что насиловать коренных финнов нельзя (ссылка).

Да, я знаю, сегодня 01 апреля. Но, зная европейцев, я что-то сомневаюсь, что это первоапрельская шутка.