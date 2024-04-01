Рупор кремлевской пропаганды: Россия нарастила поставки нитроцеллюлозы из стран НАТО

Россия нарастила поставки нитроцеллюлозы из стран НАТО

Очередные американские расследователи пришли к удручающим для себя результатам – «Россия увеличила импорт взрывчатых веществ и компонентов, необходимых для производства боеприпасов, в том числе у компаний, базирующихся в США и других западных странах.

Российский импорт нитроцеллюлозы, одного из главных компонентов при производстве пороха, вырос на 70% в 2022 году и к середине 2023 года составил 3039 тонн, что почти вдвое превышает уровень 2021 года. Оборонные компании по всему миру пытаются найти источники нитроцеллюлозы в условиях дефицита. Это привело к резкому скачку цен и рынок сконцентрировался вокруг нескольких центров производства, лишь немногие страны ее производят и на нее распространяются международные торговые ограничения.

По словам американских чиновников и аналитиков, Россия не производит достаточное количество, поэтому способность найти и закупить ее заграницей сыграла ключевую роль в 2023 году. Помимо Китая, увеличившего поставки в Россию с 2022 года, засветились также компании из США, Германии и Тайваня, при этом поставки идут через небольшую компанию «NOY IC VE DIS TICARET LTD. STI» в Турции (почти 50% импортируемой нитроцеллюлозы, а до начала СВО данная компания поставляла не более 1 %). Согласно корпоративным документам, большая часть продаж Noy, базирующейся в Стамбуле, пришлась на российские компании.

Один из российских импортеров – «Analytical Marketing Chemical Group», за последние два года получил из Тайваня нитроцеллюлозы почти на 700 000 долларов. Как сообщается на сайте компании, импортер является постоянным партнером российского Казанского государственного порохового завода.

Немецкие филиалы нью-йоркской компании

«International Flavors & Fragrances» продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы компании «Noy», которая затем переправила продукцию в Россию, в прошлом году. Представитель «International Flavors & Fragrances» заявил, что компания была удивлена, узнав, что поставки в Россию ее нитроцеллюлозной продукции, которые она приостановила в апреле 2022 года, продолжились через третью страну.

Тайваньская компания «TNC Industrial» произвела более 500 тонн нитроцеллюлозы, которую «Noy» отгрузили в Россию в прошлом году. Компания заявила, что власти Тайваня ранее в этом месяце проверили соответствие фирмы требованиям безопасности. «Наша компания продолжит экспортировать нитроцеллюлозу промышленного качества», — заявили в TNC. А Департамент международной торговли Тайваня так и вообще отмолчался.

Компания «Hagedorn-NC», которая уже более века производит нитроцеллюлозу на западе Германии, за последние два года произвела аналогичное количество, отгруженное компанией «Noy» в Россию. Отвечая на вопросы об экспорте нитроцеллюлозы, пресс-секретарь министерства экономики Германии Мари Гюттлер ответила: «В соответствии с ограничениями запрещен как прямой, так и косвенный экспорт (через третьи государства) нитроцеллюлозы. То же самое относится к хлопчатобумажной целлюлозе и другим хлопчатобумажным изделиям, которые могут быть использованы в производстве взрывчатых веществ». Вот и весь официальный ответ на подтвержденные факты поставок. А сама компания Hagedorn заявила, что не производит нитроцеллюлозу для военных целей, и что ее продукт используется в качестве связующего вещества в гражданских печатных красках и лаках. «Весь экспорт одобрен соответствующими органами», — говорится в открытом письме компании.

Экспорт западных компаний в Россию происходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, что замедляет производство артиллерийских снарядов странами НАТО для Украины. Польша, например, инвестировала в возобновление производства нитроцеллюлозы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Не удивимся, если в итоге эта продукция также окажется в России. Западный бизнес весьма прагматичен, и будет продавать свою продукцию только платежеспособным покупателям, и санкции для них не преграда, Украину же к надежным партнерам отнести сложно, а может есть и иные причины…

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Санкции работают.

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