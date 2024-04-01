GizmoChina: энтузиасты начали делать версию GTA 5 для Android и Nintendo Switch

Группа энтузиастов приступила к разработке мобильной версии игры GTA 5 для смартфонов на базе операционной системы Android и портативной игровой приставки Nintendo Switch, используя утекший исходный код проекта. Информация о начале этого проекта появилась в Twitter-аккаунте под названием GTA Focal, который специализируется на раскрытии различных утечек информации о проектах студии Rockstar.

Насколько продвинут этот проект на данный момент, неизвестно. Однако разработчики уже успели создать установочный файл .apk и запустить его на Nintendo Switch. Несмотря на это, игра не загружается до конца, выдавая различные ошибки в процессе.

Исходный код GTA 5 был выложен в сеть хакерами в декабре 2023 года после кражи кода у студии Rockstar в сентябре 2022 года. Украденные файлы были проданы неизвестному лицу за $50 тыс. и начали активно распространяться в сети.