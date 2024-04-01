Таможенники поймали китайца, вывозившего из России волчьи клыки в термосе

Уссурийские таможенники досмотрели гражданина Китая, покидающего России, и выяснили, что он пытается вывезти из страны волчьи клыки в термосе и маникюрном наборе.

Сам он заявил, что получил их в подарок от друга и хотел передарить сыну. Когда китайца спросили, почему клыки лежат в разных местах, он ответил, что они отличаются по качеству и важно их не перепутать.

Несмотря на то, что вывоз волчьих клыков из России не запрещён, таможенники всё равно могут их изъять, воспользовавшись административной статьёй о сокрытии товаров от досмотра путём путём использования мест, затрудняющих обнаружение. Также иностранца могут оштрафовать в размере трёхкратной стоимости товара.

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