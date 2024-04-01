 

GizmoChina: средний срок использования смартфона Google Pixel составляет 7 лет

01.04.2024, 16:10, Разное
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Согласно информации издания GizmoChina, средний срок использования смартфона Google Pixel составляет целых семь лет. Этот факт был подтвержден вице-президентом Google по программному обеспечению Шангом Чау.

Чау объяснил, что компания приняла решение обеспечивать обновления программного обеспечения для смартфонов Pixel в течение семи лет, исходя из средней продолжительности их использования. Этот период включает в себя не только первого владельца, но и последующих, так как смартфоны Pixel активно продаются на вторичном рынке.

Ключевым фактором, позволяющим Google предоставить такой длительный срок поддержки, стал переход на собственные процессоры Tensor. Эти чипы обеспечивают более эффективную оптимизацию Android под устройства Pixel.

Также важную роль сыграли изменения в программе бета-тестирования и регулярные выпуски прошивок QPR. Теперь Google получает более подробную обратную связь от пользователей перед выпуском обновлений, что позволяет компании внедрять новые функции более оперативно.

Поддержка устройства в течение семи лет признана важным шагом для пользователей, обеспечивает безопасность и актуальность их смартфонов Pixel на протяжении долгого времени, считают в GizmoChina.


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