Угнал служебную машину: под Ростовом генерал МЧС устроил необычную проверку подчинённым

Начальник ростовского МЧС, генерал-лейтенант Сергей Филиппов 29 марта приехал в Новошахтинск, чтобы проверить работу местных подразделений.

Возле одной из частей он увидел пожарный автомобиль — незапертый и с ключами в замке зажигания — сел в него и уехал.

– Снимай меня! – обратился он к напарнику и надавил на газ.

Человек, участвовавший в проверке вместе с генералом, включил камеру на телефоне и начал фиксировать весь процесс на видео. Ролик с «угонщиком» утёк в сеть и стремительно набирает просмотры – лайков и комментариев больше, чем у кадров тушения самых серьёзных пожаров.

Теперь во всех пожарных подразделениях Ростовской области проходят проверки.

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