В Google теперь можно найти баланс кошельков Ethereum и Bitcoin

Компания Google внедрила новую функцию в свою поисковую систему, которая позволяет пользователям искать баланс своих криптокошельков Ethereum и Bitcoin. Об этом пишет издание 9to5Google, ссылаясь на заявление вице-президента Google по разработкам Раджана Пателя в соцсети X (Twitter).

Теперь, чтобы найти свой криптокошелек в Google, пользователю достаточно ввести его адрес в поисковую строку. Результаты будут содержать информацию о балансе кошелька и дате последней транзакции. Поиск поддерживает различные форматы транзакций, такие как P2PKH, P2SH и Bech32. Поддержка расширенных адресов открытых ключей может быть добавлена в будущем. Для Ethereum поиск поддерживается в пяти новых сетях EVM: Arbitrum, Avalanche, Fantom, Optimism и Polygon.

«С сегодняшнего дня вы можете искать любой из адресов вашего кошелька в биткойнах и пяти новых сетях EVM», — написал Раджан Патель 27 марта 2024 года в X.

Все транзакции открытых криптовалют являются общедоступными в распределенном реестре, поэтому знание адреса не раскрывает владельца кошелька. Однако важно помнить, что закрытый ключ должен быть надежно защищен от посторонних.