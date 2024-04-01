Tele2 в России планирует ребрендинг к концу 2024 года

Сотовый оператор Tele2 объявил о намерении провести ребрендинг до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

В компании отметили, что уже готов проект, сохраняющий преемственность с новым брендом. Планируется также провести работы по позиционированию и созданию нового идентификационного стиля. При этом в пресс-службе оператора уточнили, что принято решение не продлевать лицензию на использование шведского бренда, срок которой истекает 31 декабря 2024 года.

Tele2 в РФ входил в состав компании Tele2 AB из Швейцарии до 2013 года. Позже российское подразделение было приобретено ВТБ. В 2020 году 100% акций Tele2 приобрел «Ростелеком». Российскому оператору Tele2 было предоставлено право использовать бренд на протяжении 10 лет.