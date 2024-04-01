Жители Омска устроили заплыв по оттаявшему двору

Жители омского двора по улице Комарова организовали массовый заплыв, чтобы преодолеть лужи растаявшего снега.

Омичи облачились в спасательные жилеты и пересекали возникшее во дворе озеро на сапбордах и надувных лодках.

– Снега в городе в этом году много и его мало кто убирал, а теперь подтопило. Целая Венеция. Стандартный двор города Омска, – рассказал один из жильцов.

На многочисленные запросы СМИ в пресс-службе городской администрации, пояснили, что подходы и подъезды к дому не затоплены. В удовлетворительном состоянии находятся и тротуары. Глубокие лужи образовались в березовой роще, которая растет неподалеку. Там горожане и устроили заплыв.

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