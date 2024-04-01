Доля россиян, желающих уехать за границу на постоянное место жительства, достигла минимума за весь период измерений

Доля желающих уехать за границу на постоянное место жительства достигла минимума за весь период наблюдений, свидетельствуют результаты мартовского опроса ВЦИОМ.

Социологические исследования показали, что на сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет. Эксперты выяснили, что абсолютное большинство россиян не собираются переезжать за границу на ПМЖ (93%), а доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга (с 1991 г.), составив только 5%.

Эксперты также пришли к выводу, что за последние три года россияне изменили взгляд на эмиграцию.

– Если в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где тебе будет хорошо, то сегодня большая часть россиян склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование, – утверждают социологи.

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