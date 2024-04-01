 

Доля россиян, желающих уехать за границу на постоянное место жительства, достигла минимума за весь период измерений

01.04.2024, 12:33, Разное
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Доля желающих уехать за границу на постоянное место жительства достигла минимума за весь период наблюдений, свидетельствуют результаты мартовского опроса ВЦИОМ.

Социологические исследования показали, что на сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет. Эксперты выяснили, что абсолютное большинство россиян не собираются переезжать за границу на ПМЖ (93%), а доля желающих эмигрировать из страны достигла минимума за все время мониторинга (с 1991 г.), составив только 5%.

Эксперты также пришли к выводу, что за последние три года россияне изменили взгляд на эмиграцию.

– Если в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где тебе будет хорошо, то сегодня большая часть россиян склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование, – утверждают социологи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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