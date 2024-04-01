Мнение: Возрождается жанр политического анекдота

“Делегация жителей города-курорта предложила Елене Берковой стать мэром Сочи.

Шокированная порнозвезда ответила, что такая поза ей неизвестна”.

По-моему, неплохо (2009)

Сейчас уже забыли, кто такая Елена Беркова… Спросите, почему анекдот – политический? А потому что тогда на мэра Сочи пытался баллотироваться Борис Немцов.