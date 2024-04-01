Мнение: Возрождается жанр политического анекдота
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“Делегация жителей города-курорта предложила Елене Берковой стать мэром Сочи.
Шокированная порнозвезда ответила, что такая поза ей неизвестна”.
По-моему, неплохо (2009)
Сейчас уже забыли, кто такая Елена Беркова… Спросите, почему анекдот – политический? А потому что тогда на мэра Сочи пытался баллотироваться Борис Немцов.
Источник: Размышления вольного социолога
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