Мнение: О вердикте высшего разума… Почему Сталин — величайший в мире?

Семь лет назад россияне включили советского диктатора Иосифа Сталина в тройку величайших людей в истории. Три года назад — признали его самым великим. А теперь оказывается, что #Россия не сошла с ума. Наоборот, опередила время.

Искусственный интеллект признал Иосифа Сталина величайшим правителем в истории человечества.

Почему?

Роберт «Роб» Джонсон, старший научный сотрудник кафедры политики и международных отношений Оксфордского университета, признанный специалист по истории войн, решил чуть раздвинуть границы своих научных штудий. Он привлёк ChatGPT к поискам ответа на давно мучивший его вопрос. Кто из величайших мировых правителей — самый великий?

За 5000 лет более-менее известной истории человечество пережило целую тучу великих вождей и любимых руководителей — от египетских фараонов до Ким Чен Ира и Михаила Горбачева. Даст Бог, переживёт и Владимира Путина. Как выбрать из них одного, самого-самого? Задача, достойная искусственного интеллекта.

Роберт Джонсон попросил нейросеть проанализировать все доступные источники и составить рейтинг самых выдающихся правителей за последние пять тысяч лет. На основании монографий, научных статей, официальных документов и других материалов ChatGPT пришёл к однозначному выводу. Величайшим лидером в истории человечества был Иосиф Сталин.

«Сначала нейросеть назвала [Иосифа] Сталина в одном ряду с [Уинстоном] Черчиллем, [Франклином] Рузвельтом, [Маргарет] Тэтчер, Наполеоном [Бонапартом], [Симоном] Боливаром, [Гаем Юлием] Цезарем и другими лидерами. Но далее мы попросили искусственный интеллект выделить самого великого и успешного среди них. Ответ был однозначным – Иосиф Сталин. Причины – #индустриализация, научные победы, исход Второй мировой», – сообщил историк. Сейчас он готовит статью для журнала Nature под рабочим названием «Взгляд искусственного интеллекта на историю человечества (на примере ChatGPT)».

Правда, есть одна закавыка. После публикации рабочих материалов многие пользователи попытались повторить запрос Роба Джонсона. Однако ChatGPT отказался назвать конкретного деятеля, предложив список из 12 самых выдающихся лидеров. В ответ на претензии разочарованных экспериментаторов историк опубликовал на своём сайте скриншоты ответов нейросети с упоминанием Иосифа Сталина, отметив, что разработчики могли осознано скорректировать работу искусственного интеллекта.

«Зная, как работают западные компании, я записал весь процесс общения с ChatGPT на видео и сделал порядка тысячи скриншотов. Уверен, что в базе нейросети напротив фамилии Сталина поставили специальную галочку, чтобы пользователи не могли узнать историческую правду», – сказал Роб Джонсон в видеоролике, опубликованном на его странице. Впрочем, некоторые пользователи гадают, а не дипфейк ли это…

Однако вот вопрос, на котором даже ИИ спотыкается.

Почему миллионы человек охотно готовы признать «величайшим правителем» величайшего серийного убийцу?

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