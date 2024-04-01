Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу вручил медали “Золотая Звезда” военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В соответствии с указом президента России, министр обороны вручил высокие награды за примерное выполнение специальных задач.

На церемонии награждения Шойгу лично поздравил военных, выразил благодарность за их отвагу и образцовое выполнение обязанностей, а также пожелал дальнейших успехов в военной службе.