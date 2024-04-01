Рупор кремлевской пропаганды: Погиб при исполнении
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Кстати, к вопросу о перспективных наземных дронах и их внедрению.
В США при задержании преступника был уничтожен робопес "Spot", который был закуплен управлением полиции Массачусетса. Получил три пули из винтовки при задержании преступника и вышел из строя. Второй робопес принимавший участие в задержании уцелел.
В иных обстоятельствах вместо робота мог быть убит полицейский, что отметили в департаменте полиции.
Ведется работа по закупке нового дрона вместе уничтоженного.
Можете без труда экстраполировать эту ситуацию на сегмент военных дронов.
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Источник: Colonel Cassad
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