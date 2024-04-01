 

США прекратили поставки трупов в Россию из-за санкций

01.04.2024, 9:33, Разное
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Российские и британские врачи жалуются на дефицит кадавров для обучения молодых коллег.

По словам главы кафедры анатомии медицинской школы школы Брайтона и Сассекса профессора Клэй Смит, на каждый труп сейчас приходится по 17 будущих хирургов.

– Нам не хватает доноров для изучения отдельных областей тела. Ранее мы обращались к США, где действуют менее строгие правила оборота кадавров, – цитирует её The Times.

По всей Великобритании около 1,3 тысяч человек в год сдают свои тела на нужды медицины, но этого всё ещё не хватает. Аналогичные проблемы наблюдаются и в России – из-за санкций американцы прекратили продавать кадавров и стоимость образца выросла почти вдвое, потянув за собой цену медицинских курсов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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