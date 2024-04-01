GizmoChina: Audio-Technica выпустила наушники ATH-TWX7 за 16 300 рублей

Японская компания Audio-Technica выпустила на рынок Китая свою новую разработку – беспроводные наушники ATH-TWX7. Они представляют собой компактное и эргономичное устройство, которое обеспечивает надежную посадку и предотвращает их выпадение из ушей. Благодаря различной жесткости амбушюров, ATH-TWX7 гарантируют комфорт при длительном использовании. Вес каждого наушника составляет примерно 4,7 г, а чехол для зарядки – около 47 г.

Эти наушники оснащены “гибридной технологией цифрового шумоподавления”, которая включает два микрофона MEMS на каждом наушнике для обнаружения окружающего шума и передачи его на высокоточный процессор для эффективной фильтрации лишних звуков. Функция шумоподавления может снизить уровень шума до 38 дБ.

Наушники ATH-TWX7 оснащены качественными излучателями диаметром 5,8 мм и поддерживают технологию Bluetooth 5.1. Они предлагают режим с низкой задержкой, что делает их идеальным выбором для просмотра видео или игр. Модель поддерживает кодеки LDAC, AAC и SBC.

Батарея наушников обеспечивает до 6,5 часов непрерывного воспроизведения с включенным шумоподавлением, а с чехлом для зарядки – до 20 часов. Быстрая зарядка обеспечивает около 60 минут воспроизведения при всего 15-минутной зарядке.

Наушники уже доступны для покупки в Китае по цене 12,5 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 16,3 тыс. рублей.