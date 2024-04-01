Любимова: 2024 год побьет рекордные сборы кинопроката прошлого года

Министр культуры РФ Ольга Любимова настроена оптимистично относительно перспектив кинопроката в 2024 году, ожидая, что он сможет превзойти прошлогодний рекорд в 40 млрд рублей.

С начала года было выпущено необычно большое количество фильмов, превысивших миллиардные сборы. Любимова подчеркнула активность зимнего кинопоказа, ранее не характерную для этого времени года.

Лето, по словам министра культуры, представляет собой один из самых сложных периодов для кинопроката, однако она отметила, что нынешним планируется долгожданная премьера второй части фильма “Майор Гром”.

Любимова также обратила внимание на изменения в отношении к американскому кино в России, отметив, что российские зрители активно поддерживают отечественные фильмы. Она также прокомментировала рост интереса к легальному контенту на стриминговых платформах.

Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение инвестиций онлайн-кинотеатров в оригинальный контент в 2024 году, что свидетельствует о росте интереса к собственным проектам и отечественному кино в целом.

Ранее Любимова сообщала о значительном росте числа зрителей отечественного кино за последние три года, а также о распространении кинопоказа на тысячи кинотеатров по всей России.