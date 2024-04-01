Ходьба снижает риск смерти, а употребление чая улучшает мозговые связи

Новое исследование показало, что увеличение количества шагов, проходимых ежедневно, снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от того, сколько времени человек проводит в сидячем положении.

Исследование, опубликованное в журнале British Journal of Sports Medicine, показало, что каждый дополнительный шаг, сделанный в день, примерно до 10 000 шагов, снижает вероятность смертности и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

– Это важный вывод, поскольку он показывает, что даже небольшое увеличение физической активности может иметь значительное влияние на наше здоровье, – заявил ведущий автор исследования доктор Чад Уилкинс из Университета Сиднея.

Исследование было проведено с участием 72 000 человек, которые носили акселерометры на запястье в течение семи дней, чтобы отслеживать свою физическую активность. Участники были разделены на группы в зависимости от количества шагов, которые они делали каждый день, и времени, которое они проводили в сидячем положении.

Исследователи обнаружили, что люди, которые делали больше шагов каждый день, имели более низкий риск смерти и ССЗ, независимо от того, сколько времени они проводили в сидячем положении. Оптимальное количество шагов в день для противодействия большому количеству сидячего образа жизни составляло от 9000 до 10 000 шагов, что снижало риск смертности на 39% и сердечно-сосудистых заболеваний на 21%.

– Наши результаты показывают, что ходьба – это простой и эффективный способ улучшить наше здоровье, – отметил доктор Уилкинс. – Даже небольшое увеличение количества шагов, которые мы делаем каждый день, может иметь значительное влияние.

Исследование также показало, что минимальный порог, связанный со значительно более низкой смертностью и риском ССЗ, составлял от 4000 до 4500 шагов в день.

– Это означает, что даже небольшое увеличение физической активности может иметь значительное влияние на наше здоровье, – добавил доктор Уилкинс. – И нам не нужно ходить часами каждый день, чтобы увидеть пользу. Даже небольшая прогулка может иметь большое значение.

Исследование является обсервационным, поэтому оно не может доказать причинно-следственную связь между ходьбой и снижением риска смерти и ССЗ. Однако результаты достаточно убедительные и предполагают, что ходьба является важным фактором для сохранения здоровья сердца и долголетия.

В тоже время, ученые из National University of Singapore (NUS) представили результаты исследования, которые могут изменить наше представление о пользе чая для человеческого организма. Их исследование показало, что регулярное употребление чая может способствовать улучшению мозговых связей, что, в свою очередь, может привести к более эффективной обработке информации и уменьшению затрат ресурсов мозга.

Эксперимент проводился с участием 36 человек в возрасте более 60 лет. Исследователи сравнивали группу тех, кто употреблял чай 4 и более раз в неделю, с теми, кто не пил чай вообще. Результаты оказались поразительными — у людей, регулярно пьющих чай, были обнаружены более эффективные мозговые связи.

Однако, стоит отметить, что исследование не позволяет делать окончательные выводы о том, что именно в чае оказывает положительное воздействие на мозг. Авторы работы признают, что результаты могут быть обусловлены не только самим чаем, но и другими факторами, такими как структурная организация мозга или предпочтения во вкусе.

Ранее многие ученые уже обращали внимание на положительные свойства чая. Известно, что чай может снижать риск инсульта, оказывать защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также помогать в борьбе со старением. Все это объясняется наличием флавоноидов в чайных листьях, которые обладают ценными свойствами для здоровья человека.

Возможно, в будущем мы увидим новые направления исследований и даже медицинских разработок, основанных на понимании воздействия чая на мозг и здоровье человека.