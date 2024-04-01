«Луч смерти» Николы Теслы

Один из самых известных изобретателей в истории Никола Тесла был гением, опередившим свое время.

Его изобретения произвели революцию в сфере электротехники и оказали влияние на современный мир. Однако среди его многочисленных прорывов якобы было одно секретное изобретение, которое, как утверждается, было навсегда утеряно: «Луч смерти» Teleforce.

В 1930-х годах Тесла утверждал, что разработал новое смертоносное оружие, способное положить конец любой войне. Он назвал его «Teleforce» и утверждал, что он может выпускать концентрированные пучки частиц с такой огромной энергией, что они могут уничтожить целый флот вражеских самолетов на расстоянии до 300 километров.

Тесла пытался заинтересовать своим изобретением военные ведомства различных стран, но безрезультатно. По неизвестным причинам армии не проявили интереса к его предложению, и Teleforce был потерян.

В своих письмах влиятельным лицам Тесла подробно описал Teleforce, утверждая, что он может быть как относительно большим, так и микроскопическим по размеру. Он также заявил, что оружие будет иметь четыре основных механизма:

– Аппарат для производства энергии в воздухе,

– Механизм для генерации огромной электрической силы,

– Средство усиления мощности,

– Новый метод создания огромной электрической отталкивающей силы.

Тесла считал, что Teleforce может быть построен за несколько месяцев и будет стоить не более 2 000 000 долларов. Однако он также опасался, что его изобретение может быть украдено, поэтому он не описал его на бумаге.

После смерти Теслы в 1943 году его лаборатория обыскали, но никаких следов Teleforce не обнаружили. Однако спустя несколько месяцев американский инженер Джон Джордж Трамп нашел коробку, которая, как предполагается, содержала часть аппарата «луча смерти». В коробке находилось многодекадное сопротивление, которое могло использоваться для испытания различных компонентов.

Судьба Teleforce остается загадкой. Возможно, он был уничтожен, украден или спрятан. Если он когда-нибудь будет найден, это может иметь далеко идущие последствия для разворачивающихся войн и будущего человечества.

Некоторые эксперты считают, что Teleforce был лишь плодом воображения Теслы, а другие верят, что это было реальное изобретение, которое было утеряно.