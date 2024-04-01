Мнение: Кто же были Люди в Синем

Весьма резкий и скандальный выпуск Солонина по теракту в Крокусе – про “людей в синем”. Это про замеченных некоторыми пользователями соцсетей на разных самодеятельных кадрах из концертного зала в Крокусе (снятых самими зрителями на свои телефоны) непонятных товарищей в одежде синего или голубого оттенка (синие джинсы, голубые рубашки, синие джемперы), которые сидели в разных концах зала, но как будто бы действовали скоординированно, и в частности призывали “закрыть двери”, не выпуская никого из зала (то есть обрекая людей на гибель). А потом еще один из этих “людей в синем” вроде как обнаружился на видеосъемке задержания террористов – то есть за 378 км от Крокуса.

Естественно, в сетях поднялась волна подозрений – кто такие эти люди? Зачем они? Может, они из ФСБ? Марк Солонин как раз анализирует этот странный феномен, буквально поднятый “коллективным разумом юзеров” из хаотичных нарезок видео от крайне испуганных людей по ходу теракта. Напомним, что до сих пор есть только эти съемки да еще нечто, выложенное как бы от имени Аль-Кайеды ИГИЛа; при этом, несмотря на то что весь Крокус, понятно, был увешан камерами от пола до потолка, а содержимое записей транслировалось в “облако” и поэтому никак не могло пострадать от пожара – этих записей нет нигде (стандартная ситуация для любых серьезных происшествий в РФ; если информация является “чувствительной” – все камеры оказываются “сломанными”).

Солонин “людьми в синем” заинтересовался – но, главное, отследил реакцию неполживой общественности на сам феномен “людей в синем”, и его сборник неполживых отрицаний – пожалуй, самое интересное в его видео. Кто-то назовет Солонина скандалистом и параноиком, а я склонен разделить его недоумение: действительно ведь непонятно – а с чего вдруг от столь разных людей, “пользующихся доверием общественности”, идет столь резкая реакция отрицания? Типа “никаких людей в синем нет и не было никогда, про них не надо даже говорить, это всё ерунда, ерунда, полная ерунда, не стоит даже обсуждать, это ерунда, ерунда, ерунда…”

И всё с такой горячностью, с какими-то натужными шутками-прибаутками, повторами. “Совершенно ничего интересного! Не смотрите даже в эту сторону, фу! ТАМ НИЧЕГО НЕТ!!”

Я-то с начала появления инфы про “людей в синем” не придавал этому особого значения – но после столь назойливых призывов и клятвенно-нервных заверений, что “это ну совершенно ложный след” – как-то уже усомнился… Чего они так горячатся?! И главное – какая мотивация у таких яростных отрицаний – мол, делайте что угодно, думайте как хотите, про кого хотите, но только про людей в синих джинсах не думайте никак, это фейк, фейк и еще раз галимый фейк!?

Хм… Солонин, по обыкновению, рубит сплеча: прямо так и заявил, что все те, кто стал яростно “опровергать” этот “синий след” – “вскрывшиеся консервы ФСБ”. Там у него и Латынина, и некий Умар Левиев (кто это вообще?), и Христо Грозев, и “Эхо Москвы”… Типа, их бросили “отмазывать хозяев”.

Не знаю: теракт настолько мощный, что, возможно, у него последствия действительно заденут репутации даже самых неприкасаемых. Но должен заметить, что все может быть и прозаичней, и не обязательно кто-то стал неистово дезавуировать всё, связанное с людьми в синем, потому, что является “консервой”, т.е. давно уже был завербован и “лежал”, ждал, когда активируют.

Есть и другое – обычная человеческая неготовность признавать Совсем Страшное. Т.е. человек может всю жизнь крыть “гебуху” и подозревать, что его собственное государство нифига не стоит на страже его (рядового гражданина) интересов, а преследует какие-то другие интересы, никак с ним не связанные и даже, возможно, прямо ему враждебные. Это всё хорошо звучит как некая остренькая приправа к его в целом серенькому и банальному существованию, как тема для застольных бесед, для выступлений в кругу единомышленников или даже в прессе – но абстрактно, на уровне “это все знают”. Однако, допустим, вдруг широкая пасть этого Чужого на миг проявляется на самом деле, в случайных неподконтрольных (пока) снимках случайных жертв; подмигивает своей жуткой нечеловеческой мордой, как бы говоря – “Да, я существую на самом деле, всё, о чем ты твердил на всяких дурацких ток-шоу – всё правда!”

Какова будет реакция непримиримого борца с “всевластной гэбухой”? Да очень вероятно, что как раз такая, какую мы и видели – ОТРИЦАНИЕ. “Всё чушь! Не может такого быть!! Даже не думайте! И я не буду думать!!” То есть шок. А почему? А потому что очень неуютно и страшно становится. Одно дело – бороться с картонным монстром у себя в голове, а другое – вдруг увидеть его наяву. Пусть и краем глаза.

Чур меня, чур!! Конечно, показалось. Давайте не будем вообще говорить об этом.