 

Рупор кремлевской пропаганды: Ликвидация предателя

01.04.2024, 0:55, Разное
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Как осуществлялось возмездие предателю Кузьминову убившего своих сослуживцев и сбежавшего на Украину.

«Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых попали в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело Кузьминова.
Двое убийц в капюшонах, которые появились на записи камеры наблюдения, установленной на парковке жилого комплекса Кузьминова, были явно профессионалами, которые выполнили свою миссию и быстро исчезли»

Источник: Colonel Cassad


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