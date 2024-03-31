Мнение: Как быстро закрыть счета в банке, доходы от роста налогов и отказ россиян от обналички

1. Читатели пишут, что счета в банке закрыть не так-то легко. В некоторых условиях — если есть планы отправиться на СВО, например — закрытие счетов может занять длительное время. Цитирую из письма:



Я как военнообязанный 3 месяца назад был отдельно предупрежден, что могу поехать в зону СВО. Говорю, не вопрос — я всегда готов служить России.



А потом задумался, у меня 2 кредитные карты и потребительский кредит. Задуманные деньги могут и не понадобится, если в процессе СВО со мной что-то пойдет не так, поэтому я решил закрыть все кредитные договора. Расплатился и приступил к закрытию.



И теперь тут понеслась.



A. Кредит ВТБ – удаленно, через приложение закрыл за два дня – (прилетело подтверждение).



Б. Кредитная карта Тинькофф, через приложение закрыть нельзя. Только по телефону. Звонками одолевали долго, пытались что-то предложить — но аббревиатура СВО вопрос решила – через месяц счет закроют.



В. Кредитная карта Сбербанк. Полностью заблокировать и уж тем более закрыть удаленно нельзя. Только в офис и с паспортом. Говорю — еду на СВО. Отвечают, что вариант один – только вместе заблокируем, но счет будет открыт за вами и ежели что с вами – нас не касается. При этом я по деньгам им ничего не должен совсем.



Прошу поднять на обсуждение, думаю не я один с подобным сталкиваюсь (опасаюсь, что коллекторы и за семьи СВО могут взяться, пользуясь брешью в НПА).

Замечу на это следующее. Во-первых, мобилизации в России сейчас нет. Точечно специалистов выдёргивают — как ясно хотя бы из письма — но я с осени 2022 не слышал, чтобы далёкому от армии человеку прислали повестку. Уточняю на всякий случай, так как тролли в комментариях наверняка попытаются сделать выгодные им выводы из письма. Судя по всему, кстати, второй волны мобилизации вообще не будет: к большому разочарованию Запада, который надеялся, что Россия угробит свою экономику, повторив тем самым неудачу СССР.

Во-вторых, коллекторы уже не те, что были раньше. Возможно, в регионах ужасы ещё и остались, но в Петербурге должники переживают давление коллекторов достаточно спокойно: закон серьёзно ограничил возможности коллекторов по выбиванию денег.

В-третьих, если у клиента нет долгов перед банком, если счёт не предусматривает ежемесячных списаний, то проблемы с банком маловероятны — можно закрывать счёт неспешно, в рабочем порядке. Меня больше раздражает, что некоторые банки даже с одного визита счёт закрыть не могут: к ним в офис надо минимум два раза приезжать.



Причины, по которым банки с таким скрипом закрывают счета удалённо, мне неизвестны. Мне кажется, это банальная бюрократия. Пустые счета банки вполне могли бы закрывать и по телефону, и через интернет: клиент сэкономил бы кучу времени, а вероятность злоупотреблений при закрытии счетов близка к нулю.

2. Известия пишут, что повышение налогов пару процентов дало столько-то миллиардов дополнительных доходов в бюджет (ссылка):



Новое повышение НДФЛ и налога на прибыль позволит увеличить налоговые поступления в бюджет России в несколько раз. Об этом 13 марта «Известиям» заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«От уже произошедшего повышения ставки НДФЛ на россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в месяц, на 2 п. п., до 15%, бюджет стал получать ежегодно на 120–140 млрд рублей больше, чем когда для всех существовала единая ставка налога в 13%. Но это повышение затронуло сравнительно небольшую часть общества. Большинство россиян зарабатывают намного меньше 1 млн рублей в год, исходя из средней зарплаты по РФ в 73,3 тыс. рублей в месяц. Новое повышение НДФЛ и налога на прибыль позволит увеличить налоговые поступления в бюджет в несколько раз. Эти поступления будут сравнимы с ежегодными расходами на индексацию пенсий или субсидирование льготной ипотеки», — сказал он.

Меня всегда забавляет вот это «затронуло сравнительно небольшую часть общества». Никто ведь не напишет «принуждение евреев носить значок “еврей” затронуло сравнительно небольшую часть общества». Никто не напишет «стократное повышение цен на инсулин в США затронуло сравнительно небольшую часть общества». Но когда речь заходит о том, чтобы пограбить предпринимателей, угнетение внезапно становится вариантом нормы…

Кстати, для справки, повышение налогов не только аморально, но и вредит экономике. Существует так называемая кривая Лаффера, которая наглядно показывает, что слишком высокие налоги уменьшают поступления в бюджет. Когда отдавать государству приходится слишком много, бизнес или разоряется, или начинает скрываться от карательных налогов, или переезжает в другую страну. Нет смысла открывать новый завод, если львиную долю прибыли заберёт себе государство: уж лучше тогда вообще ничего не открывать.

В комментариях недавно написали: «нет ничего страшного в налогах на прибыль, это ведь прибыль облагается налогами, а не убыток, значит всё равно какая-то прибыль остаётся». Суждение наивное, как обычно и бывает у любителей «отнять и поделить». Если вы строите завод, ожидая итоговой прибыли в 10%, это одна ситуация. Если вы строите завод, ожидая прибыли в 5% — это совершенно другая ситуация. С точки зрения обывателя разницы нет — заработать 500 миллионов в год почти так же приятно, как заработать 1 миллиард. С точки зрения инвестора, однако, нет смысла рисковать деньгами ради мизерной доходности: разумнее вывести деньги из страны и построить завод в Индонезии или в Китае, например.

Собственно, именно это мы наблюдали последние 20-40 лет в Европе и США. Будет грустно, если Россия наступит на те же грабли, чтобы завоевать немного дешёвой популярности у небольшой прослойки люмпенов, которая уже через месяц забудет о брошенной ей кости.

3. Движемся мы при этом скорее в сторону удушения бизнеса, так как прятаться от налогов становится всё сложнее. И это худший сценарий, так как уничтожение бизнеса значительно вреднее для экономики, чем его временный уход в тень (ссылка):

Объемы подозрительных финансовых операций в России в 2023 году снизились. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка.

За год транзитные операции по обналичиванию денег вне банковского сектора сократились на 12 процентов, а операции с признаками вывода денежных средств за рубеж — на 15 процентов. Также объемы транзитных операций, направленных на безналичную компенсацию наличной выручки, уменьшились на 21 процент, а объемы обналичивания в банковском секторе — на 6 процентов.

Несмотря на борьбу с подозрительными операциями, недобросовестные участники хозяйственной деятельности продолжили обналичивать средства через банковские карты и счета физических лиц. Основной спрос на теневые финансовые услуги сформировался в строительной отрасли (37 процентов), торговле (26 процентов) и сфере услуг (21 процент), отметили в ЦБ.