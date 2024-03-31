Редактор iPhones.ru Баусов призвал не покупать флагман iPhone 15 Pro

Артем Баусов, редактор издания iPhones.ru, поделился своими впечатлениями от использования iPhone 15 Pro за полгода и сделал вывод: этот смартфон Apple не стоит приобретать.

Одним из ключевых нововведений iPhone 15 Pro стала программируемая кнопка Action Button, заменившая рычажок включения беззвучного режима. Баусов отметил, что хотя он назначил эту кнопку для включения беззвучного режима, со временем забыл о ее существовании. Увеличение емкости аккумулятора также не принесло значительного прироста автономности по сравнению с iPhone 14 Pro.

Другим новшеством iPhone 15 Pro стал титановый корпус. Однако Баусов отметил, что эффект от этого материала быстро исчез, и разница с предыдущим поколением не ощущается.

Чип A17 Pro, на который Apple делала упор во время презентации, оказался маркетинговой уловкой, считает эксперт. После полугода использования выяснилось, что ресурс процессора негде использовать. Баусов также сомневается в пользе трех больших игр для iPhone 15 Pro/Pro Max из-за их плохой оптимизации и отсутствия обновлений.

В заключении обзорщик рекомендует не приобретать iPhone 15 Pro, за исключением случаев, когда у пользователя устаревший iPhone 11 или более ранняя модель.