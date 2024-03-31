Глава района подарил гидрокостюмы жителям сёл, отрезанных ледоходом от «большой земли»

Глава Верхнеангарского района Иркутской области Виктор Быков смог оперативно устранить последствия чрезвычайного происшествия регионального масштаба.

Жители нескольких десятков деревень после ледохода остались без транспортного сообщения с райцентром и другими населёнными пунктами на правом берегу Енисея в результате обрушения единственного мостового перехода через реку.

В последних числах марта из-за подъема воды в реках бассейна Енисея были подтоплены пять деревень, две пристани и один монастырь. Жители населённых пунктов утратили возможность поездок на другой берег реки, где многие из них работают, обслуживаются в медицинских и социальных учреждениях, а также приобретают продукты питания. Средств областного бюджета для возведения новой полноценной переправы недостаточно; помимо этого, паводок по прогнозам синоптиков продлится ещё в течение двух недель, что мешает приступить к восстановительным работам.

Не дожидаясь реакции заваленного делами Следственного комитета, глава района решил взять ситуацию под личный контроль. В некоторые сёла поступает гуманитарная помощь, но размер её ограничен. В то же время оказать надлежащую медицинскую помощь жителям пострадавших населённых пунктов и организовать трансферы до рабочих мест и в обратном направлении весьма проблематично.

– Пришлось проявить смекалку. А как же иначе? – говорит глава районной администрации.

На средства регионального фонда борьбы с паводками по поручению Быкова были закуплены 30 тысяч гидрокостюмов. При их помощи жители деревень смогут переплыть Енисей и восстановить свои привычные маршруты передвижения.

– Это отличные водолазные костюмы китайского производства, в них можно погружаться в воду при очень низких температурах, – прокомментировал свою инициативу чиновник.

Наиболее крупные сёла Быков на своём вертолёте посетил лично и одарил их жителей бесценным инвентарём, в другие же населённые пункты он отправил заместителей.

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