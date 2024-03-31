 

Глава района подарил гидрокостюмы жителям сёл, отрезанных ледоходом от «большой земли»

31.03.2024, 19:33, Разное
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Глава Верхнеангарского района Иркутской области Виктор Быков смог оперативно устранить последствия чрезвычайного происшествия регионального масштаба.

Жители нескольких десятков деревень после ледохода остались без транспортного сообщения с райцентром и другими населёнными пунктами на правом берегу Енисея в результате обрушения единственного мостового перехода через реку.

В последних числах марта из-за подъема воды в реках бассейна Енисея были подтоплены пять деревень, две пристани и один монастырь. Жители населённых пунктов утратили возможность поездок на другой берег реки, где многие из них работают, обслуживаются в медицинских и социальных учреждениях, а также приобретают продукты питания. Средств областного бюджета для возведения новой полноценной переправы недостаточно; помимо этого, паводок по прогнозам синоптиков продлится ещё в течение двух недель, что мешает приступить к восстановительным работам.

Не дожидаясь реакции заваленного делами Следственного комитета, глава района решил взять ситуацию под личный контроль. В некоторые сёла поступает гуманитарная помощь, но размер её ограничен. В то же время оказать надлежащую медицинскую помощь жителям пострадавших населённых пунктов и организовать трансферы до рабочих мест и в обратном направлении весьма проблематично.

– Пришлось проявить смекалку. А как же иначе? – говорит глава районной администрации.

На средства регионального фонда борьбы с паводками по поручению Быкова были закуплены 30 тысяч гидрокостюмов. При их помощи жители деревень смогут переплыть Енисей и восстановить свои привычные маршруты передвижения.

– Это отличные водолазные костюмы китайского производства, в них можно погружаться в воду при очень низких температурах, – прокомментировал свою инициативу чиновник.

Наиболее крупные сёла Быков на своём вертолёте посетил лично и одарил их жителей бесценным инвентарём, в другие же населённые пункты он отправил заместителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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