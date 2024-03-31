Мнение: Обманчивый Зеленский

А тут же, оказывается, еще одна памятная дата – годовщина первого тура на выборах Президента Украины в 2019 году! Итоги были по сути сенсационными, хотя на тот момент уже мало кого удивили. Я с интересом следил за той выборной кампанией, болел за Зеленского:

Скучные выборы

Но вообще похоже, что первый тур на Украине так и закончится самым предсказуемым образом – парой Зеленский-Порошенко. То есть так, как показывали все опросы еще месяц назад. Просто на удивление монотонное развитие кампании, единственная сенсация – это появление самого Зеленского, причем сразу в лидерах. А дальше – всеобщее оцепенение и победный марш комика к почетному креслу.

Даже непонятно – а как же, блин, конкуренция? 36 оставшихся кандидатов – они что, для мебели? Скучные выборы, по отсутствию какой-либо интриги – почти копия российских НЕвыборов прошлого года. Удивительно.

Одна надежда на движуху – что во втором туре Порошенко накидает себе выше крыши и дело закончится очередным майданом. Но это вряд ли – по тем же опросам (которые так блестяще оправдываются) у Пороха против Зеленского нет вообще никаких шансов, и это, думается, всем слишком очевидно, даже ему.

Мой любимый телеграммер Шулика (мое мнение о нем резко поменялось во время ковида – А.Р.) хорошо высказался о предпочтениях московской “приличной публики” на этих выборах; меня тоже поражает, с каким остервенением она топит за миллиардера Порошенко, плюя, по обыкновению, на любые логические нестыковки и расхождения с ее же собственными как бы взглядами:

“Вот интересно, что российские заукраинцы топят за Порошенко. Причем, показательно, что со словами о “защите суверенитета”, “противостоянии агрессии”, то есть их привлекает ровно то, что отталкивает от Путина. Я уж не говорю про томос. Вы представьте, как бы они все изошли, если бы Путин в прошлом году всю кампанию бегал с попами и молился. Пошли бы разговоры о Средневековье и мракобесии. То есть им надо, чтобы “защитник суверенитета” и “мракобес” был просто близкий по взглядам. И если мракобес против Путина, они его тоже поддержат. Даже не скажут, что пропадите все пропадом, а именно поддержат мракобеса” (2019)

Там в комментах еще и показательный диалог между мной и известным киевским (экс-московским) ЖЖстом ПростоВовой:

ПростоВова: Клоун не должен победить. Да, наберет много, но…. А Порошенко не нужны никакие “вбросы” – он и так ПОБЕДИТ. А за клоуна никто, кроме проплаченной титушни, на “майдан” – не выйдет. Клоун – проводник “русского мира” и “малоросскости”. Кому он нужен?

Сапожник. Ну так именно поэтому он и победит 🙂 Потому что воспринимается как проводник “русского мира” и “малоросскости”. Как-то медленно до вас доходит, Вова.

Но Зеленский, отдадим ему должное, обманул всех – и меня, и Простовову. Победил Порошенко как сторонник русского языка и мира с РФ, после чего повел политику как этакий Порошенко в кубе, изрядно удивив всех, возможно, даже и самого Пороха.