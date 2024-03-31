Мнение: О «выносе» украинской энергетики… Что осталось за кадром?

#Россия, уже не особо скрывая, атакует украинские электростанции. Вышел из строя легендарный Днепрогэс. Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области. Выбита половина генерирующих мощностей.

А украинские ЛОМы — и в #ЖЖ тоже — предлагают смотреть на ситуацию в динамике. Мол, «в прошлом году, когда #Украина потеряла треть энергетических мощностей, вся страна сидела 2 часа со светом, 8 часов без». А сейчас почасовые отключения ввели всего на сутки-двое, и на этом всё. Вывод: Россия опять обломалась.

Что тут не так?

Я сейчас не буду морализаторствовать на тему «хорошо или плохо» выносить энергетику соседней страны в рамках ограниченной военной операции по «демилитаризации». Конфликт перешёл в стадию игры без правил и обмена ударами ниже пояса: моральные оценки здесь ничего не изменят.

Остаётся только, отбросив эмоции, анализировать, приближают или отдаляют завершение «украинского кризиса» такие удары. Или, если угодно, способны ли они подорвать военно-промышленный потенциал противной стороны.

На первый взгляд, нет. Украинская #энергетика профицитна, то есть, производит электроэнергии намного больше, чем нужно украинскому населению, промышленности и транспорту. До недавнего времени #Украина была экспортёром электричества (сейчас — уже нет). Кроме того, половина докризисной украинской генерации — это АЭС. Их никто в здравом уме атаковать и разрушать не будет.

Сейчас АЭС обеспечивают две трети украинского энергопотребления. Как минимум, этого хватит, чтобы снабжать «током из розетки» население, а также частично #промышленность, железные дороги, метро и т.п. Тем более, в нынешнем состоянии, когда #Украина превратилась из промышленной или хотя бы индустриально-аграрной в аграрно-кустарную страну. Когда «утрачены» Азовсталь и другие энергоёмкие производства.

То есть, в XIX век Украина не отправится, как бы ни вопили о том ура-патриоты.

Но есть нюансы.

Первый и самый очевидный — Украина из страны энергоизбыточной стала энергодефицитной. Вот то самое «через пару суток» веерные отключения электричества прекратились было обеспечено за счёт импорта электроэнергии. Румыния помогла. И Словакия. Вероятно, Европа и дальше поможет, хотя и не бесплатно.

Но тут сразу возникает второй нюанс. Кто заплатит за банкет? Украинский #бюджет в глубоком дефиците, он сидит на грантах от западных спонсоров и международных организаций. Украинский потребитель гол, как сокол, и уж точно не в состоянии платить за электроэнергию по европейским расценкам. Выходит, оплачивать энергоснабжение Украины вынужден будет #ЕС. Из того самого «Фонда мира», из которого сейчас оплачиваются поставки оружия для ВСУ — других денег на спонсорство Украины в Евросоюзе не предусмотрено. То есть, чем больше европейского электричества получат украинские потребители, тем меньше снарядов и патронов получат украинские военные. Диалектика, однако. Ну и приятным для России бонусом идёт сокращение внешнеторговых доходов Украины: был экспорт электричества — и нету.

Мне, конечно, сейчас начнут доказывать, что #электричество можно ведь «экономить». Лампочки заменить на светодиодные. Стирать бельё и мыть посуду вручную (упс! это уже XIX век). За компами сидеть поменьше, и вообще…

И — бинго! — в полный рост поднимается третий нюанс. Переход Украины в режим энергозависимости от ЕС и крайней необходимости экономить означает… прощание с некоторыми «многообещавшими» проектами по сотрудничеству с Западом в сфере ВПК. Прощай, завод по производству боеприпасов, который обещал построить немецкий концерн Rheinmetall! Прощайте, аналогичные проекты с Англией, Францией и Чехией! Светлая память о вас будет украинцам вместо света ещё долго. Опять же, бонусом тут идёт простая арифметика. Чем больше средний украинец потратит на светодиодные лампы с Али, тем меньше он задонатит ВСУ. И тем меньше появится там дронов со сбросами, тепловизоров, эвакомобилей и прочего, что регулярно во всех каналах клянчат «побратимы».

Жестоко? Простите, но другой реальности для вас нет. Снимайте розовые очки!

Отдельный вопрос, насколько «мирный атом» спасёт Украину. Об этом в отдельной заметке, ОК?

Пока же интересно ваше мнение: приближают или отдаляют окончание «украинского кризиса» — не суть важно, на каких условиях, — российские удары по украинской энергетике?

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