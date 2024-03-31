 

Гериатр назвал семь факторов долголетия

31.03.2024, 18:50, Разное
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Гериатр Кирилл Прощаев, врач с многолетним опытом, заявил, что желание стать долгожителем связано с различными факторами. Генетика играет важную роль, однако ее влияние ограничено лишь четвертью случаев. Остальные 75% зависят от образа жизни.

Эксперт выделил две категории факторов: управляемые и неуправляемые. Генетические особенности считаются неуправляемыми. Интересно, что в семьях, где проживают долгожители, их потомки также имеют высокие шансы на продолжительную жизнь.

В своем комментарии, Прощаев смог выделить семь ключевых факторов долголетия: Позитивное отношение к жизни, интеллектуальная и физическая активность, здоровое и сбалансированное питание, качественный сон, соблюдение правил безопасности, регулярные профилактические обследования.

Прощаев подчеркнул, что активность важна на протяжении всей жизни, как физическая, так и социальная. Важно уделять внимание своим интересам, общению, хобби, путешествиям и пребыванию на природе. Положительные эмоции и умение радоваться помогают снизить воздействие стресса на психику и мозг, способствуя долголетию.


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