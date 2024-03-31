 

Появление кератом может быть признаком рака желудка

31.03.2024, 18:50, Разное
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Появление кератом – кожных бляшек с неровной поверхностью от телесного до очень темного цвета – может быть сигналом развития рака желудка и кишечника, заявил врач-онколог Суна Исакова. Эти высыпания хотя и редки, могут быть нетипичным признаком злокачественных опухолей в ЖКТ.

Обычно рак ЖКТ проявляется абдоминальными болями, тяжестью после еды, тошнотой, рвотой и потерей аппетита. Однако иногда симптомы могут проявиться и на коже в виде кератом. Синдром Лезера-Трела, как называется такая реакция организма, проявляется в виде возникновения большого количества кератом за короткий промежуток времени.

Бляшки обычно появляются у людей старше 40 лет на коже головы, шеи и тела, в то время как ладони, подошвы и слизистые остаются свободны от них. Размеры кератом могут варьироваться от одного миллиметра до нескольких сантиметров.

Врач подчеркивает, что любые нетипичные высыпания на коже должны быть причиной для обращения к врачу. Раннее обращение способствует более эффективному лечению и повышает шансы на выздоровление.


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