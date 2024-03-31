Майкрософт и OpenAI совместно создадут дата-центр стоимостью $100 млрд

Американские IT-гиганты Microsoft и OpenAI рассматривают идею о создании уникального дата-центра, который станет базой для суперкомпьютера с искусственным интеллектом. Эту информацию пишет издание The Information, ссылаясь на свои источники.

Проект, известный под кодовым названием Stargate, оценивается источниками в $100 млрд. Финансирование будет осуществляться Microsoft, в то время как OpenAI возьмет на себя разработку и поддержку ИИ. Планируется запустить Stargate в 2026 году.

Согласно информации из The Information, Stargate будет одним из нескольких крупномасштабных дата-центров, над созданием которых работают Microsoft и OpenAI. Он станет самым крупным, мощным и дорогостоящим. Первый суперкомпьютер из этой серии также планируется запустить в 2026 году, и он будет также использоваться в исследованиях в области ИИ.

Предполагается, что суперкомпьютеры, основанные на ИИ, смогут решать задачи более сложные, чем традиционные дата-центры.

Билл Гейтс, основатель Microsoft, выразил мнение, что в будущем технология искусственного интеллекта столкнется с крахом, так как не сможет справиться с простыми задачами. Это несмотря на то, что в настоящее время нейронные сети успешно справляются с легкими задачами.