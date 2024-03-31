Мнение: О массовых протестах… Что произойдёт, если россияне выйдут на площади?

Есть какая-то наивная вера у людей в силу «по-настоящему» массовых акций протеста. Мол, если сотни тысяч, а лучше — миллионы человек одновременно выйдут протестовать, #власть, пусть и не сразу, но убоится, сменится и тогда…

То ли общий опыт «цветных революций» протестунов так воодушевил. То ли конкретно украинский, когда митинговая демократия дважды торжествовала над публично-правовой. Но иллюзия, будто бы достаточно миллионам россиян выйти… — она сохраняется с непонятной устойчивостью.

Из чего «следует», в частности, гениальная идея. Если люди сами не выходят на протесты, надо их к этому подтолкнуть. У Владимира Зеленского в последнем интервью на развалинах эта мысль прямо сквозила. Мол, #Украина атакует разные объекты на территории РФ, чтобы россияне «почувствовали войну», задумались, одумались и… потребовали от Владимира Путина капитуляции смены курса.

Это, конечно, крайне рискованная игра с огнём. Может быть, россияне, «почувствовав войну» из-за украинских обстрелов, и впрямь выйдут на площади митинговать и требовать. Например, потребуют «раздавить гадину!». Или наконец-то применить «ядрён батон»: семь бед — один ответ.

Но сейчас немножко о другом. А так ли уж способны массовые протесты заставить власти изменить курс — пусть даже не в авторитарной, а хотя бы в демократической стране, где к мнению населения принято прислушиваться?

Мы в прошлом не раз видели многие тысячи протестующих на улицах и площадях в развитых демократиях. В Париже, например, долго и яростно протестовали «жёлтые жилеты». И что? Эмманюэль Макрон ни на йоту не отступил от своей политики. И пенсионную реформу не свернул. Совсем, как Владимир #Путин…

Или вот сейчас в Израиле — по настоящему массовые протесты. Более одного процента взрослого населения участвуют в них. Улицы и площади прям переполнены протестующими. Тысячи израильтян вышли на улицы, требуя возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Ну и отставки премьер министра Биньямина Нетаньяху, конечно.

По данным Израиля, 130 заложников до сих пор находятся в руках террористов, 33 из них, увы, считаются погибшими. Можно прям вдохновиться еврейской солидарностью, когда за сотню человек вписывается в акции и стычки с полицией сотня тысяч.

Но вот вопрос — и что дальше? Уйдёт Биньямин Нетаньяху в отставку? Свернёт операцию в Газе ради заключения сделки об освобождении заложников?

Наверное, вряд ли.

И толку тогда от протестов?

Просто поорать и выпустить пар?

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