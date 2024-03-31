 

9to5Mac: Apple запустила обучающих курс для начинающих программистов

31.03.2024, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Apple представила новый веб-сайт, предлагающий обучающие материалы для разработчиков, которые только начинают изучать Xcode, Swift и Swift UI. Эту информацию передает издание 9to5Mac.

Xcode, Swift и Swift UI – основные инструменты разработки, созданные и поддерживаемые Apple. С их помощью создаются приложения для мобильных и настольных операционных систем Apple.

“Сегодня мы анонсируем новый набор учебных материалов для студентов, которые только начинают свой путь в программировании с использованием Swift и SwiftUI! Никакого предварительного опыта в программировании не требуется для использования этих материалов, поэтому они являются отличным началом”, – сказал Тим Снит, руководитель отдела маркетинга инструментов разработки Apple.

На новом веб-сайте Apple представлены пошаговые руководства, демонстрирующие, как загрузить и установить Xcode, создать новый проект, а также разработать простое приложение. Apple также призывает студентов экспериментировать и изменять код самостоятельно.

“Текст и цвета в вашем проекте – всего лишь предложения, поэтому не стесняйтесь создавать их самостоятельно, меняя слова и стиль”, – гласит анонс.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Мнение: Как быстро закрыть счета в банке, доходы от роста налогов и отказ россиян от обналички

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейные “Брэдли”

31.03 / Редактор iPhones.ru Баусов призвал не покупать флагман iPhone 15 Pro

31.03 / Глава района подарил гидрокостюмы жителям сёл, отрезанных ледоходом от «большой земли»

31.03 / Мнение: Обманчивый Зеленский

31.03 / Мнение: О «выносе» украинской энергетики… Что осталось за кадром?

31.03 / Гериатр назвал семь факторов долголетия

31.03 / Появление кератом может быть признаком рака желудка

31.03 / Майкрософт и OpenAI совместно создадут дата-центр стоимостью $100 млрд

31.03 / Эльман Пашаев будет отстаивать в суде необходимость сохранения моратория на смертную казнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика