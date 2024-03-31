9to5Mac: Apple запустила обучающих курс для начинающих программистов

Компания Apple представила новый веб-сайт, предлагающий обучающие материалы для разработчиков, которые только начинают изучать Xcode, Swift и Swift UI. Эту информацию передает издание 9to5Mac.

Xcode, Swift и Swift UI – основные инструменты разработки, созданные и поддерживаемые Apple. С их помощью создаются приложения для мобильных и настольных операционных систем Apple.

“Сегодня мы анонсируем новый набор учебных материалов для студентов, которые только начинают свой путь в программировании с использованием Swift и SwiftUI! Никакого предварительного опыта в программировании не требуется для использования этих материалов, поэтому они являются отличным началом”, – сказал Тим Снит, руководитель отдела маркетинга инструментов разработки Apple.

На новом веб-сайте Apple представлены пошаговые руководства, демонстрирующие, как загрузить и установить Xcode, создать новый проект, а также разработать простое приложение. Apple также призывает студентов экспериментировать и изменять код самостоятельно.

“Текст и цвета в вашем проекте – всего лишь предложения, поэтому не стесняйтесь создавать их самостоятельно, меняя слова и стиль”, – гласит анонс.