 

Телеканал НТВ выпустил юбилейный 50-й сериал о том, как честный полицейский приезжает бороться с бандитами в коррумпированном городке

31.03.2024, 13:33, Разное
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На телеканале НТВ вышел юбилейный, 50-й по счёту сериал с типовым сценарием о том, как честного полицейского ссылают из столицы в родной малый город с коррупмпированными властями.

Чести снять 12-серийную ленту под названием «Правосудие капитана Орлова» удостоился сценарист, режиссёр и продюсер Николай Калинцев, который ранее уже выпустил шесть таких же сериалов. По словам Калинцева, он счёл этот заказ «большой честью» и не пытался привнести никакого излишнего новаторства.

– Взяли всё лучшее, что могли взять из предыдущих проектов. У нас есть типовой пакет документов – это практически готовая смета, готовый план съёмок и контракт с Алексеем Ниловым на роль антагониста. Все знают, что делать, для всех это не первый раз. Люди со стороны привлекаются разве что на третий план, – сказал он.

Согласно сюжету, главный герой – принципиальный и неподкупный капитан УБЭП Алексей Орлов – защищает девушку от приставаний пьяного генерала МВД в московском ресторане и вышвыривает старшего по званию со словами: «Глотай грязь, чепушило» (это коронная фраза главного героя). За такое поведение его хотят уволить со службы, но в конце концов решают просто отправить обычным участковым в его родной город Прокофьевск. Там ему предстоит наладить непростые, хотя и взаимовыгодные отношения с лидером местной организованной преступности Михаилом «Скалой» Скалиным и вместе с ним противостоять коррумпированному мэру, желающему взять под контроль городской порт и возить через него наркотики, оружие и токсичные отходы. Параллельно главный герой завязывает роман с женой мэра и колеблется между своими чувствами к ней и необходимостью втайне использовать её для добычи информации.

– Абсолютная классика, если вы понимаете. Мы даже некоторые диалоги целиком скопировали из сериала «Портовый дозор» 2016 года – благо, его никто уже не помнит. Но это не вторичность, это именно отбор и компиляция лучшего. Я считаю, 50-я по счёту лента по этому сценарию должна быть образцовой, а не экспериментальной – всё-таки её будут смотреть сотни людей, если не тысячи, – добавляет Калинцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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