 

WABetaInfo: WhatsApp научился отправлять видео в высоком качестве

31.03.2024, 12:05, Разное
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В новой версии мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) разработчики внедрили функцию отправки видеороликов в высоком качестве, пишет портал WABetaInfo.

Это обновление обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.24.7.17. После обновления некоторые пользователи заметили новую настройку в разделе “Данные и хранилище” под названием “Качество загрузки медиафайлов”.

Теперь пользователи могут выбирать между стандартным и HD-качеством. Первый вариант сильно сжимает видео, что экономит трафик и позволяет быстрее отправлять файлы, но качество страдает. При выборе HD-качества размер файла увеличивается до 6 раз, а отправка, соответственно, занимает больше времени.

Важно отметить, что даже при выборе HD-качества видео все равно будет сжато, и оригинальное качество не сохранится. Если необходимо сохранить исходное качество, видео следует отправить в формате документа. Новая функция пока доступна лишь ограниченному числу тестировщиков, и неизвестно, когда она появится у всех пользователей WhatsApp.


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