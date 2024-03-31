 

Российские стендап-комики отменяют концерты из-за задержек с согласованием текстов выступлений

31.03.2024, 11:33, Разное
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Сразу 37 апрельских концертов российских стендаперов отменили или перенесли на неопределённый срок.

Артисты винят в этом Главлит РФ, который срывает сроки проверки текстов перед их допуском к публичному исполнению.

По действующим с начала года правилам, артисты разговорного жанра обязаны визировать в Главлите сценарии скетчей, юморесок и монологов. Срок проверки материалов – один месяц, однако ещё ни разу ведомство не уложилось в отведённый законом срок. Юмористы считают это неприемлемым, поскольку большую часть работы по чистке текстов от неприемлемых шуток они выполняют сами.

– Российские стендаперы добровольно ограничили пространство своего юмора двумя темами: отношения между разнополыми людьми, и особенности поведения кавказцев в непривычной для них среде. Мы присылаем шутки, которые заранее очищены от любых рисков и не могут быть поняты двояко. Но даже это они не могут залитовать вовремя! Убытки огромные! – жалуется стендап-комик Евгений Чебатков.

Руководитель Главлита Владимир Болдырев категорически отверг претензии комиков:

– Проблема не на нашей стороне. Мы проверяем только наличие в текстах политики, сведений, составляющих гостайну, пропаганды ЛГБТ, чайлдфри и экстремизма. На это уходит максимум день. Но шутки о кавказцах утверждаются полпредством Южного федерального округа. А там, пока губернаторы прочитают и поставят свою визу, год пройдёт. Обращайтесь туда!

Однако стендаперы утверждают, что затягивается «литование» и текстов, в которых кавказцы не упоминаются. Особенно долго в Главлите держат сценарии импровизационных выступлений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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