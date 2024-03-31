 

iXBT: Realme C65 получит дизайн в стиле Samsung и кнопку Action Button

31.03.2024, 10:56, Разное
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Realme объявила о предстоящей презентации своего нового доступного смартфона, который будет иметь схожий дизайн с устройствами Samsung. Об этом пишет портал iXBT.

Хотя официальная презентация смартфона запланирована лишь на 2 апреля, компания уже начала разогревать интерес общественности, представив постеры и некоторые детали о грядущем Realme C65. Например, было опубликовано изображение задней панели устройства, где заметны сходства с дизайном камеры из серии Samsung Galaxy S21.

Кроме того, из промо-материалов стало известно, что Realme C65 получит выделенную программируемую кнопку в стиле Action Button, аналогичную той, что есть в iPhone 15 Pro. С ее помощью пользователи смогут запускать камеру, фонарик, режим тренировки, приложения и многое другое. Подобная кнопка уже присутствует в смартфоне Realme 12 5G.

Новый смартфон Realme C65 будет анонсирован 2 апреля и появится в продаже во Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Малайзии, на Филиппинах и других странах. Возможно, он также появится на российском рынке, однако его стоимость пока остается неизвестной.


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