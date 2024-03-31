 

Созданы цветные датчики для обнаружения 14 вредных летучих соединений

31.03.2024, 10:56, Разное
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Исследователи из Южной Кореи разработали новый метод обнаружения опасных химических веществ в окружающей среде. Используя обычную камеру смартфона, они анализировали цвет датчиков. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Materials.

Эти датчики созданы на основе материала, называемого металоорганический каркас, и изменяют свой цвет при контакте с различными летучими органическими соединениями. Используя шесть различных растворителей, датчики демонстрируют разные оттенки при контакте с одним из 14 различных ЛОС.

Исследователи смогли качественно и количественно обнаруживать низкие концентрации вредных соединений, анализируя изменения цвета с помощью мобильного телефона. Это особенно важно, поскольку некоторые вещества трудно обнаружить без специального оборудования.

Датчики могут использоваться для различных целей, таких как обнаружение загрязнения окружающей среды и предотвращение утечек газа. Они эффективно работают даже в условиях высокой влажности.

Специалисты отмечают, что эта технология имеет широкие перспективы применения — от обнаружения утечек газов до предотвращения техногенных катастроф и даже терактов.


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