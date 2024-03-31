Джо Байден рассказал, что познакомился с Фрэнсисом Скоттом Ки Фицджеральдом на рухнувшем мосту его имени в Балтиморе

Президент США Джозеф Байден вспомнил о своём знакомстве с американским писателем Фрэнсисом Скоттом Ки Фицджеральдом (1896-1940) на мосту его имени в Балтиморе. Будущий президент принёс автору на подпись томик недавно вышедшего романа «Великий Гэтсби».

Президент рассказал об этом эпизоде, комментируя обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в результате столкновения с контейнеровозом. По словам Байдена, Фицджеральд постоянно проводил автограф-сессии на этом мосту и никогда не отказывался подписать свою книгу. Байден, на тот момент впервые избравшийся в Конгресс, одним из первых купил том романа «Великий Гэтсби» и отправился в Балтимор, чтобы познакомиться с автором. По его воспоминаниям, Фицджеральд был тогда ещё совсем неопытным молодым парнем, и Байден успел преподать ему несколько уроков, в дальнейшем сыгравших важную роль в становлении писателя. Потом Байден, по собственным словам, «сел в поезд, остановившийся прямо на мосту, и укатил на нём в родной Арканзас».

– Президент, конечно, не имел в виду личную встречу с писателем на мосту, который был построен спустя много лет после его смерти, – поясняет слова Байдена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер*. – Он просто хотел выразить таким образом соболезнования жителям Балтимора. Разумеется, президент читал книгу Фицджеральда, но его общение с её автором было сугубо духовным, платоническим. Хотя если бы у него была возможность пожать руку этого гения литературы после одной из своих речей, он бы с радостью это сделал.

* член экстремистского международного движения «ЛГБТ»

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