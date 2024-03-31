Врач перечислила “продукты радости”

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась информацией о полезности томатного сока. Он богат витаминами и питательными веществами, способствует выработке гормона радости и имеет антиоксидантные свойства. Его употребление может быть полезным для поддержания молодости, снижения риска сердечных заболеваний и профилактики рака.

Эксперт рекомендует употреблять не более двух стаканов томатного сока в день за 30 минут до или после приема пищи. Этот напиток также полезен для людей с низкой кислотностью желудка и болезнями двенадцатиперстной кишки.

Однако помимо томатного сока, существует ряд других продуктов, способных улучшить настроение благодаря их питательному составу и воздействию на организм.

Так темный шоколад содержит фенетиламин, а также стимулирует выработку эндорфинов в мозге, улучшая настроение и вызывая чувство блаженства. Бананы богаты триптофаном и помогают организму синтезировать серотонин, способствуя улучшению настроения и сну.

Грецкие орехи и продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, сардины, лен, чиа семена и грецкие орехи, способствуют улучшению настроения и снижению риска депрессии благодаря своему воспалительному и антиоксидантному действию. Авокадо также содержит жирные кислоты и помогает снизить уровень стресса. Кроме того, оно богато витамином Е, защищающим клетки от стресса.