 

Мнение: Русский размер

31.03.2024, 7:00, Разное
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В этой песне, я считаю, всё прекрасно. Особенно, конечно, энергичный мужичок, который там зажигает на синтезаторе, что аж дым идет. Ну и, конечно, место действия: 2011 год, открытие магазина Сантехники “Акваплаза”. Хит 1999 года, между прочим, песня, которая звучала из всех утюгов. И это не лабухи какие – это та самая группа, “Русский размер”.

Sic transit gloria mundi. Готовый фильм для мирового фестиваля короткометражек – и о России, и о шоу-бизнесе, и о судьбе. А вот подлинник, так сказать:

1999 г.

– Папа, а правда мы душевно богатые?
– Нет, сынок, мы духовно богатые. Душевно мы больные.

Источник: Размышления вольного социолога


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