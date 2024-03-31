Мнение: Русский размер

В этой песне, я считаю, всё прекрасно. Особенно, конечно, энергичный мужичок, который там зажигает на синтезаторе, что аж дым идет. Ну и, конечно, место действия: 2011 год, открытие магазина Сантехники “Акваплаза”. Хит 1999 года, между прочим, песня, которая звучала из всех утюгов. И это не лабухи какие – это та самая группа, “Русский размер”.

Sic transit gloria mundi. Готовый фильм для мирового фестиваля короткометражек – и о России, и о шоу-бизнесе, и о судьбе. А вот подлинник, так сказать:

1999 г.

– Папа, а правда мы душевно богатые?

– Нет, сынок, мы духовно богатые. Душевно мы больные.