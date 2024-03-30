Школьники, выигравшие во Всероссийской олимпиаде по информатике, получат приглашения в Clubhouse вместо 100 тысяч рублей

Победители Всероссийской школьной олимпиады по информатике в этом году получат не денежные призы в размере 50-100 тысяч рублей, а приглашения в модную социальную сеть Clubhouse.

Об этом рассказали организаторы мероприятия. По словам представителя оргкомитета Евгения Подосёнова, была поставлена задача «придумать по-настоящему оригинальные и эксклюзивные виды призов».

– Деньги – это деньги, их без труда можно заработать, выиграть в лотерею, получить иными путями, – поясняет он. – К тому же не было никакой уверенности, что ребята их потратят правильно. Поэтому в этом году мы решили потратить призовой фонд на закупку по-настоящему эксклюзивных подарков.

Clubhouse – модная международная социальная сеть, в которой российские школьники смогут встретить Илона Маска, Марка Цукерберга, Эндрю Энглина и других знаменитостей. Госзаказ на закупку и поставку приглашений на сумму 2,5 млн рублей выполнило московское юридическое лицо «ИП Подосёнов М. Е.»

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