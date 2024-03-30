Мнение: Точное число санкций, рост промпроизводства в России и стойкий Хуавей

1. Читатели периодически спрашивают, сколько именно санкций введено против России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, одно из первых лиц государства, называл в декабре точную цифру — 18’772 (ссылка), то есть, грубо говоря, двадцать тысяч.



При этом базовый сценарий развития событий — увеличение числа санкций. Запад рассорился с нами надолго, на десятилетия. Украинский кризис в итоге закончится, так как Киев уже не тянет ведение конфликта, но санкции никто даже не подумает снимать. Торговля с Евросоюзом и США будет идти или по отдельно взятым направлениям, особенно выгодным обоим сторонам, или через посредников. Свободного глобального рынка, как до 2013 года, уже не будет, а будет деление мира на несколько регионов, отгороженных высокими барьерами друг от друга — как это было в 19-м веке, например.

Для зануд повторю, что это базовый сценарий, а не единственный из возможных. Будущее часто преподносит сюрпризы, поэтому если Евросоюз начнёт массово отменять санкции, я удивлюсь, но не более того. Проведу аналогию: сейчас идёт весна, синоптики обещают Петербургу устойчивый плюс. Но если через две недели температура опустится до минус пяти и начнётся метель, у меня не будет претензий к синоптикам: я достоверно знаю, что это всего лишь люди, и что ни машины времени, ни волшебного хрустального шара у них нет.

2. Спасибо санкциям, российская промышленность продолжает демонстрировать уверенный рост (ссылка):



Росстат опубликовал оперативную информацию о промышленном производстве в России в январе-феврале 2024 года.

Индекс промышленного производства составил 108,5% по сравнению с февралём прошлого года, за два месяца — 106,6%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие производства — 113,5% к февралю прошлого года (лучший месячный результат за 2023-24 годы).

Наибольший рост среди обрабатывающих производств показали:

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 151,5%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 147,2%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 138,6%,

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 137,9%,

— производство напитков — 129,8%,

— производство лекарственных средств и материалов — 122,8%.

Индекс добывающих производств составил 102,1%.

Цифры приятные. Вражеские пропагандисты даже не могут писать классическое «просто стали качать больше нефти» – нет, рост сосредоточен именно в обрабатывающих производствах и именно в тех секторах, которыми нас стыдили: мол, вон как они развиты в западных странах.

Мы производим всё больше собственной электроники, собственных лекарств, собственных машин и прочих транспортных средств.

3. Американские санкции не смогли затормозить и Китай (ссылка):

Находящаяся под санкциями США китайская корпорация Huawei в 2023 году более чем вдвое увеличила чистую прибыль, составившую 12 миллиардов долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчетность техногиганта.

В компании также заявили о выросшей на 10 процентов выручке. В сфере облачных услуг она подскочила на 22 процента. Хорошие показатели в этой сфере вкупе с высоким уровнем продаж потребительской техники обеспечили возвращение Huawei к существенному росту.

В начале 2023 года власти США перестали выдавать американским компаниям лицензии на поставки продукции этому производителю телекоммуникационного оборудования из КНР. В ответ в Huawei заявили, что китайское производство чипов возродится в результате ограничений на экспорт технологий.

Чтобы бизнес шёл в гору, достаточно иметь технологическую базу, организационные навыки и большой рынок сбыта. Главным мировым рынком сейчас является китайский, или шире, азиатский. Поэтому ни Россия, ни Хуавей от потери проблемных рынков Запада не сдулись.