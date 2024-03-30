Xiaomi опубликовала информацию о стоимости ремонта флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium

Xiaomi опубликовала информацию о стоимости ремонта флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra Titanium. Об этом пишет портал GizmoChina.

Самой дорогостоящей деталью в Xiaomi 14 Ultra является системная плата. Замена этой платы обойдется в 3030 юаней (примерно 38,4 тыс. рублей). Также владельцам смартфона придется заплатить 1690 юаней (около 21,4 тыс. рублей) за замену экрана и 1000 юаней (примерно 16,6 тыс. рублей) за новую основную камеру. Стоимость других компонентов, таких как дополнительная плата, вспомогательные и фронтальные камеры, а также батарея и задняя крышка, не превышает 500 юаней (примерно 6,3 тыс. рублей) за каждую деталь.

Кроме того, к стоимости ремонта следует добавить оплату за работу мастера – 40 юаней (примерно 500 рублей) за каждый ремонт. Эти цены актуальны для китайского рынка. Однако стоимость ремонта российской версии смартфона на данный момент неизвестна.

Xiaomi 14 Ultra поступит в продажу в РФ 4 апреля. В период предзаказов российские ретейлеры предлагают гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев и одну негарантийную замену экрана в течение 6 месяцев с момента покупки.